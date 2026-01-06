रेवाड़ी में घने कोहरे और शीतलहर का कहर, हाईवे पर रेंगते दिखे वाहन; ट्रेनें भी चल रही लेट

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। मंगलवार को रेवाड़ी में दिन की शुरुआत घना कोहरा और शीतलहर के साथ हुई। दो दिन से कोहरे से राहत थी लेकिन, सोमवार रात से कोहरा आरंभ हुआ जो मंगलवार को सुबह गहरा होता गया। इसके साथ ठिठुरन भी ज्यादा है। ठिठुरन के चलते लोग अलाव तापकर सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को दिन 11 बजे के बाद धूप निकली थी। मंगलवार को भी जल्द धूप निकलने के आसार नहीं दिख रहे।

सोमवार को दिन में सर्द हवा चलने से धूप निकलने के बावजूद अधिकतम 18 तो न्यूनतम पांच डिग्री सेल्सियस तापमान था। इससे पहले रविवार को अधिकतम 18.5 और न्यूनतम 4.2 डिग्री सेल्सियस था। बिना वर्षा के बिना बीत गया दिसंबर इस साल दिसंबर माह में एक दिन भी वर्षा नहीं हुईं। जनवरी माह के शुरुआत के छह दिन भी सूखा ही बीता है। नवंबर के प्रथम सप्ताह से ही शुष्क और कड़ाके की सर्दी पड़नी आरंभ हुई थी। अभी कोहरा के साथ ओस की अधिकता के कारण बूंदाबांदी की जैसी स्थिति बनी हुई है। कोहरे के चलते वाहन धीमी गति से चलते रहे।