'साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करें', पुलिस ने गोपनीय जानकारी साझा न करने की दी सलाह

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि वर्तमान के तकनीक दौर में अलग-अलग तरह से लोगों को आनलाइन सुविधाएं मिल रही है। जिसके माध्यम से लोग अपने ज्यादातर काम करने के लिए तकनीक पर ही निर्भर हैं। साइबर अपराधी इस निर्भरता का फायदा उठा कर लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनाते है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर ठगी के लिए साइबर अपराधी लोगों को विभिन्न प्रकार से लालच देते हैं। उन्होंने साइबर फ्राड से बचाव बारे जागरूक करते हुए कहा कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई एप डाउनलोड न करें। इंटरनेट मीडिया पर भेजी गई लिंक का प्रयोग न करें।

किसी भी अनजान नंबर से आए हुए लिंक पर क्लिक न करें। यदि आपको अपने खाते के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो बैंक के द्वारा निर्धारित की गई एप के द्वारा ही जानकारी प्राप्त करें। अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से किसी आफर व किसी प्रकार का लाभ लेने के संबंध में काल आए तो पंजीकृत नंबर से जानकारी ले और अपनी गोपनीय जानकारी जैसे बैक खाते, पैन कार्ड, आधार कार्ड की जानकारी सांझा ना करें।