Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करें', पुलिस ने गोपनीय जानकारी साझा न करने की दी सलाह

    By Pritam Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने साइबर फ्राड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने अनजान लिंक पर क्लिक न करने, संदिग्ध एप डा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रेवाड़ी में पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर भेजी गई लिंक का प्रयोग न करने की दी सलाह।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि वर्तमान के तकनीक दौर में अलग-अलग तरह से लोगों को आनलाइन सुविधाएं मिल रही है। जिसके माध्यम से लोग अपने ज्यादातर काम करने के लिए तकनीक पर ही निर्भर हैं। साइबर अपराधी इस निर्भरता का फायदा उठा कर लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनाते है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर ठगी के लिए साइबर अपराधी लोगों को विभिन्न प्रकार से लालच देते हैं। उन्होंने साइबर फ्राड से बचाव बारे जागरूक करते हुए कहा कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई एप डाउनलोड न करें। इंटरनेट मीडिया पर भेजी गई लिंक का प्रयोग न करें।

    किसी भी अनजान नंबर से आए हुए लिंक पर क्लिक न करें। यदि आपको अपने खाते के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो बैंक के द्वारा निर्धारित की गई एप के द्वारा ही जानकारी प्राप्त करें। अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से किसी आफर व किसी प्रकार का लाभ लेने के संबंध में काल आए तो पंजीकृत नंबर से जानकारी ले और अपनी गोपनीय जानकारी जैसे बैक खाते, पैन कार्ड, आधार कार्ड की जानकारी सांझा ना करें।

    यदि कोई व्यक्ति आपको फोन या मैसेज करके कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच देता है तो समझ जाए कि वह साइबर ठग है। लाल रंग से ताले के निशान कटे होने वाली वेबसाइट को खोलने से बचें फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच कर लें। साइबर फ्राड होने पर तुरंत 1930 पर काल कर शिकायत करें व अपने नजदीकी थाना में जाकर साइबर हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत दें।