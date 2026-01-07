रिहायशी इलाके में एक्शन से मचा हड़कंप, नगर पालिका ने दुकान को किया सील

संवाद सहयोगी, बावल (रेवाड़ी)। रेवाड़ी के बावल में नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत रिहायशी क्षेत्र में मकान के अंदर चल रहे वेल्डिंग के कार्य को नगर पालिका की ओर से सील कर दिया। पड़ोसियों द्वारा सीएम विंडो पर की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई।

उपमंडल अधिकारी मनोज कुमार के पास पहुंची शिकायत के आधार पर बावल नगर पालिका सचिव अनिल कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की गई। कृषि विकास अधिकारी डॉ. मनोज कुमार को इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।

नगर पालिका के एमई सुनील कुमार, पुलिस कर्मचारी व नगर पालिका के कर्मचारियों के सहयोग से आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य करने के आरोप में वेल्डिंग की दुकान को आगामी आदेशों तक के लिए सील कर दिया गया है।

नगर पालिका के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि वार्ड संख्या 12 के रिहायशी क्षेत्र में पड़ोसियों महेंद्र कुमार राठी, दीवान सिंह आदि के द्वारा दी गई सीएम विंडो पर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दुकानदार को पालिका द्वारा नोटिस देने की कार्रवाई को अनसुना करने पर सील करना पड़ा।