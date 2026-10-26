पानीपत में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, खंभे से टकराने पर गंभीर चोटें

जागरण संवाददाता, पानीपत। निंबरी गांव के पास हैंडलूम फैक्ट्री के नजदीक कार की टक्कर से बाइक सवार 19 वर्षीय प्रिंस की मौत हो गई। हादसा 24 अक्टूबर को हुआ था।

गंभीर रूप से घायल प्रिंस को सनौली रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता तेजपाल की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विद्यानंद कॉलोनी निवासी तेजपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने साले दीपक के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। उनका बेटा प्रिंस दूसरी बाइक पर उनसे आगे चल रहा था। जब वे निंबरी गांव के पास असिस हैंडलूम फैक्ट्री के नजदीक पहुंचे तो पीछे से आई कार ने प्रिंस की बाइक को साइड मार दी। टक्कर लगने से प्रिंस सड़क के बीच लगे खंभे से टकरा गया। हादसे में उसके सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आईं।