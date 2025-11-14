पानीपत: जीटी रोड पार कर रहे युवक की हादसे में मौत, पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंपा शव
समालखा में जीटी रोड पार करते समय सोनीपत के एक 29 वर्षीय युवक श्याम लाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर ससुराल से लौट रहा था, तभी करहंस गांव के पास यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की एक बच्ची है।
जागरण संवाददाता, समालखा। जीटी रोड पार कर रहे सोनीपत के गन्नौर उपमंडल के गांव अगवानपुर के श्याम लाल (29) की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के शामली जिला में स्थित अपना ससुराल गया था। 13 नवंबर की रात छोटे भाई मंजीत के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। करहंस गांव के सामने डीपीएस स्कूल के पास रात ढाई बजे के करीब बाइक रोककर कुछ खरीदने के लिए दिल्ली लेन को पार कर पानीपत लेन स्थित एक ढाबे पर आ रहा था।
उसका छोटा भाई बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था। रोड पार करते समय किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
जांच अधिकारी जयभगवान ने बताया कि मंजीत की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर वाहन चालक की पहचान की जा रही है। मृतक की एक बच्ची है। युवक बीड़ी-माचिस लेने जा रहा था कि दिल्ली लेन पर अज्ञात वाहन ने इसे टक्कर मार दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।