पानीपत: जीटी रोड पार कर रहे युवक की हादसे में मौत, पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंपा शव

जागरण संवाददाता, समालखा। जीटी रोड पार कर रहे सोनीपत के गन्नौर उपमंडल के गांव अगवानपुर के श्याम लाल (29) की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के शामली जिला में स्थित अपना ससुराल गया था। 13 नवंबर की रात छोटे भाई मंजीत के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। करहंस गांव के सामने डीपीएस स्कूल के पास रात ढाई बजे के करीब बाइक रोककर कुछ खरीदने के लिए दिल्ली लेन को पार कर पानीपत लेन स्थित एक ढाबे पर आ रहा था।