पानीपत में उधार दिए दो लाख रुपये मांगने पर गला घोंटकर महिला की हत्या, कट्टे में शव डाल नहर में फेंका

जागरण संवाददाता, पानीपत। पूरेवाल कॉलोनी में नौ दिन से लापता 45 वर्षीय महिला की हत्या की गुत्थी पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के अनुसार, करीब दो लाख रुपये के कर्ज की रकम वापस मांगने पर आरोपित गौरव ने रजनी की हत्या की।

आरोपित ने किसी महिला से रुपये लेने के बहाने रजनी को सौंदापुर बुलाया और अपने दोस्त शुभम के घर ले गया। वहां दोनों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को कट्टे में डालकर नहर में फेंक दिया।

करीब 50 स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अन्य साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आरोपितों तक पहुंची। मामले में कच्चा कैंप निवासी गौरव और सौंदापुर निवासी शुभम को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। दो लाख रुपये बने हत्या की वजह पूछताछ में आरोपित गौरव ने बताया कि उसने रजनी मेहता से कई महीने पहले करीब दो लाख रुपये उधार लिए थे। रजनी लगातार अपने पैसे वापस मांग रही थी। रुपये लौटाने से बचने के लिए गौरव ने रजनी की हत्या की साजिश रची।

अन्य महिला से पैसे लेने के बहाने सौंदापुर बुलाया सात सितंबर को गौरव ने रजनी से कहा कि उसे सौंदापुर में एक महिला से रुपये लेने हैं और वह उसके साथ चले। गौरव के कहने पर रजनी उसके साथ सौंदापुर चली गई। पुलिस का दावा है कि शुभम के घर पहुंचने के बाद गौरव और शुभम ने मिलकर रजनी का गला घोंट दिया और शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई।