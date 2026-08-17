पानीपत में सीटी स्कैन के दौरान बुजुर्ग महिला से छेड़छाड़, स्वजन को बाहर रोक कमरे में ले गया था; सुरक्षाकर्मी और ऑपरेटर टर्मिनेट
पानीपत के नागरिक अस्पताल में एक 57 वर्षीय महिला मरीज ने सीटी स्कैन टेक्नीशियन (सुरक्षाकर्मी) राकेश पर यौन उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है।
HighLights
महिला मरीज ने सुरक्षाकर्मी पर यौन उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया।
आरोपी राकेश को हेल्थ मैप कंपनी ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया।
पुलिस ने आरोपी राकेश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, पानीपत। नागरिक अस्पताल में रविवार रात को इलाज के लिए पहुंची 57 वर्षीय महिला ने सीटी स्कैन टेक्नीशियन राकेश पर यौन उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है टेक्नीशियन ने सीटी स्कैन के लिए उसे कमरे में ले जाने के बाद स्वजन को बाहर रोक दिया।
कमरे में अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। इस पर हेल्थ मैप कंपनी का दावा है कि राकेश टेक्नीशियन नहीं, सुरक्षाकर्मी है, उसे टर्मिनेट कर दिया है। महिला को रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे शरीर में दर्द हुआ। नागरिक अस्पताल में डाक्टरों ने एक्स-रे और सीटी स्कैन की सलाह दी।
एक कालोनी की महिला ने पुलिस शिकायत में बताया कि सीटी स्कैन वाले कमरे में अन्य कर्मी नहीं था। आरोप है कि कमरे में अकेला पाकर आरोपित ने अश्लील हरकतें कीं और जबरन उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। यह भी आरोप लगाया आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और उसके होंठ पर दांत से चोट पहुंचाई।
महिला के मुताबिक, उसे हार्ट की बीमारी के साथ शुगर और टीबी की समस्या है। वह प्रभावी तरीके से विरोध नहीं कर सकी। करीब चार मिनट बाद जब वह कमरे से बाहर आई तो हालत गंभीर थी। महिला कुछ देर बाद बेसुध हो गई।
होश में आने पर उसने स्वजन को इसके बारे में बताया। आरोपित पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। इस संबंध में सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर रविवार देर रात आरोपित राकेश के खिलाफ केस दर्ज किया है।
रात को मेरे पास फोन आया था। उसने बताया कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। मैंने कहा कि मेरी बात पीड़ित महिला से कराई जाए। इसके बाद मेरी महिला से फोन पर बात हुई, जिसमें उसने मुझे अपनी आपबीती बताई और बताया कि उसके साथ छेडछाड़ हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने तुरंत संबंधित थाने में फोन किया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर भी पहुंची।
जब मेरी पुलिस से बात हुई तो मुझे बताया गया कि महिला की शिकायत पर रात में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाद में जानकारी मिली कि महिला की तबीयत रात में बिगड़ गई थी और करीब 3 बजे उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया।
इस मामले को लेकर मैं सुबह स्वयं सीएमओ साहब से मिली। साथ ही एसएचओ से भी मेरी लगातार बात हुई है। मेरा प्रयास यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और महिला को न्याय मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
- सविता आर्या, अध्यक्ष, नारी तू नारायणी उत्थान समिति
हेल्थ मैप कंपनी के सुरक्षाकर्मी द्वारा महिला के साथ बदतमीजी के आरोप सामने आया है। कंपनी को कर्मचारी राकेश को हटाने और महिला सुरक्षाकर्मी को तैनात करने के आदेश दिए हैं।
- डॉ. विजय मलिक, सीएमओ पानीपत।
कंपनी में राकेश सुरक्षाकर्मी के पद पर करीब पांच साल से था। महिला द्वारा आरोप लगाने के बाद टर्मिनेट कर दिया है। आरोपों की पुलिस की टीमें जांच कर रही है।
- सचिन, इंचार्ज, हेल्थ मैप कंपनी, सेंटर, पानीपत।