पानीपत में सीटी स्कैन के दौरान बुजुर्ग महिला से छेड़छाड़, स्वजन को बाहर रोक कमरे में ले गया था; सुरक्षाकर्मी और ऑपरेटर टर्मिनेट

रात को मेरे पास फोन आया था। उसने बताया कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। मैंने कहा कि मेरी बात पीड़ित महिला से कराई जाए। इसके बाद मेरी महिला से फोन पर बात हुई, जिसमें उसने मुझे अपनी आपबीती बताई और बताया कि उसके साथ छेडछाड़ हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने तुरंत संबंधित थाने में फोन किया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर भी पहुंची।

जब मेरी पुलिस से बात हुई तो मुझे बताया गया कि महिला की शिकायत पर रात में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाद में जानकारी मिली कि महिला की तबीयत रात में बिगड़ गई थी और करीब 3 बजे उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया।

इस मामले को लेकर मैं सुबह स्वयं सीएमओ साहब से मिली। साथ ही एसएचओ से भी मेरी लगातार बात हुई है। मेरा प्रयास यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और महिला को न्याय मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

- सविता आर्या, अध्यक्ष, नारी तू नारायणी उत्थान समिति

हेल्थ मैप कंपनी के सुरक्षाकर्मी द्वारा महिला के साथ बदतमीजी के आरोप सामने आया है। कंपनी को कर्मचारी राकेश को हटाने और महिला सुरक्षाकर्मी को तैनात करने के आदेश दिए हैं।

- डॉ. विजय मलिक, सीएमओ पानीपत।

कंपनी में राकेश सुरक्षाकर्मी के पद पर करीब पांच साल से था। महिला द्वारा आरोप लगाने के बाद टर्मिनेट कर दिया है। आरोपों की पुलिस की टीमें जांच कर रही है।

- सचिन, इंचार्ज, हेल्थ मैप कंपनी, सेंटर, पानीपत।