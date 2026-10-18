पानीपत में सड़क हादसा, जीटी रोड पर पिकअप की टक्कर से महिला की मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। शिव नगर में अनाज मंडी के पास शुक्रवार शाम जीटी रोड पार कर रही 45 वर्षीय गायत्री को पिकअप ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल गायत्री को पिकअप में सवार तीन लोग अस्पताल ले गए।

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें रोहतक रेफर किया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। राज नगर निवासी उनके पति श्रीराम चौधरी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे वे दोनों हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहे थे, तभी पिकअप ने गायत्री को टक्कर मार दी। करीब 15 साल पहले करंट लगने से श्रीराम दोनों हाथों से दिव्यांग हो गए थे।