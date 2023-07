Panipat News सनौली के गांव गढ़ी बेसिक में बिलाल मस्जिद की दीवार बगल की झोपड़ी पर गिरने से बाप बेटे की मौत हो गई। जबकि चार लोग घायल हो गए। घायलों को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात एक बजे के करीब बरसात होनी शुरू हुई और तीन घंटे बाद ही बुधवार सुबह चार बजे के करीब अचानक मस्जिद की दीवार धराशायी होकर झोपड़ी पर गिरी।

Panipat News: झोपड़ी पर गिरी मस्जिद की दीवार, मलबे में दबने से बाप बेटे की मौत; चार घायल

Your browser does not support the audio element.