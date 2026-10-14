TTE ने महिला लोको पायलट को भेजे अश्लील मैसेज, वीडियो कॉल से खुली पोल; थाने पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, पानीपत। रेलवे में कार्यरत एक महिला लोको पायलट को युवक टीटीई ने वाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजे। महिला ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन मैसेज भेजने का सिलसिला नहीं रुका। इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की।

दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पुलिस ने समझौता कराया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, महिला को पहले लगा कि मैसेज भेजने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। वीडियो कॉल आने पर उसे युवक की पहचान हुई। महिला ने आपत्ति जताते हुए मैसेज न भेजने को कहा, लेकिन आरोप है कि युवक नहीं माना।