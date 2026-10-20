घर बेचकर भेजा था अमेरिका, वहां जाकर बना बिश्नोई गैंग का शूटर; टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के मास्टरमांइड की पूरी कहानी

जागरण संवाददाता, पानीपत। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ पर हुई फायरिंग के मामले में अनिल पंडित की ओर से जिम्मेदारी लेने के बाद उसके परिवार को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं।

गांव रैरकलां के रहने वाले अनिल पंडित 12वीं पास है। विदेश जाने से पहले वह क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा काम करता था। गांव में रहने वाले परिवार के लोगों के मुताबिक, अनिल पहले यूरोप भी गया था। इसके बाद उसके अमेरिका जाने की बात सामने आई।

परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनिल को अमेरिका भेजने के लिए उसके पिता को गांव में स्थित पैतृक मकान तक बेचना पड़ा। विदेश जाने के लिए परिवार ने अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी, लेकिन अब अनिल का नाम बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ पर हुई फायरिंग के मामले से जुड़ने के बाद परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि अनिल पंडित ने पहले भी प्रदेश में करीब 12 जगह पर फायरिंग व रंगदारी की जिम्मेदारी ली है।