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पानीपत में द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे रेसलर; आगे चल रहे वाहन से हुई टक्कर

By Ambar Agnihotri Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 12:09 AM (IST)

विश्व प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली पानीपत टोल प्लाजा के पास एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। उनकी कार ...और पढ़ें

सड़क हादसे में बाल-बाल बचे द ग्रेट खली। फोटो जागरण

सड़क हादसे में बाल-बाल बचे द ग्रेट खली। फोटो जागरण

HighLights

  1. रेसलर द ग्रेट खली सड़क हादसे में बाल-बाल बचे।

  2. पानीपत टोल प्लाजा के पास हुआ यह हादसा।

  3. खली को कोई चोट नहीं आई, कार मामूली क्षतिग्रस्त।

जागरण संवाददाता, पानीपत। विश्व प्रसिद्ध रेसलर और अभिनेता दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली शनिवार को पानीपत टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। उनकी कार आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। दुर्घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। उनकी कार में भी मामूली नुकसान हुआ।

पानीपत टोल प्लाजा कर्मचारियों ने बताया कि द ग्रेट खली अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहे थे। शनिवार सुबह करीब 11 बजे टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर उनकी कार आगे चल रहे वाहन से हल्के तौर पर टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और खली से हादसे के संबंध में जानकारी ली।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में खली को कोई चोट नहीं आई। उनकी कार को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के लिए जानकारी ली, लेकिन खली ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह अपने गंतव्य दिल्ली की ओर रवाना हो गए।