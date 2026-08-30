पानीपत में द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे रेसलर; आगे चल रहे वाहन से हुई टक्कर

जागरण संवाददाता, पानीपत। विश्व प्रसिद्ध रेसलर और अभिनेता दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली शनिवार को पानीपत टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। उनकी कार आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। दुर्घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। उनकी कार में भी मामूली नुकसान हुआ।

पानीपत टोल प्लाजा कर्मचारियों ने बताया कि द ग्रेट खली अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहे थे। शनिवार सुबह करीब 11 बजे टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर उनकी कार आगे चल रहे वाहन से हल्के तौर पर टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और खली से हादसे के संबंध में जानकारी ली।