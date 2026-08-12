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    पानीपत में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, वापसी आई तो मिली गर्भवती; मां ने देह व्यापार का लगाया आरोप

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:19 PM (GMT+05:30)

    पानीपत पुलिस ने मार्च में बहला-फुसलाकर ले जाई गई 17 वर्षीय किशोरी को बरामद किया, जो चिकित्सकीय जांच में गर्भवती पाई गई। किशोरी की मां के आरोप पर कि उस ...और पढ़ें

    बहला-फुसलाकर ले जाई गई किशोरी बरामद, गर्भवती मिली।

    बहला-फुसलाकर ले जाई गई किशोरी बरामद, गर्भवती मिली।

    HighLights

    1. पानीपत से मार्च में बहला-फुसलाकर ले जाई गई किशोरी बरामद।

    2. चिकित्सकीय जांच में किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई।

    3. मां ने देह व्यापार कराने का आरोप लगाया, पुलिस जांच जारी।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। किला थाना क्षेत्र से मार्च में बहला-फुसलाकर ले जाई गई 17 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया। किशोरी की मां ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद देह व्यापार कराया जा रहा था।

    शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया। किशोरी की मां के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। बरामदगी के बाद पुलिस ने किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया।

    जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किशोरी कितने माह की गर्भवती है। किला थाना प्रभारी दीवान सिंह ने बताया कि किशोरी की मां ने देह व्यापार करवाने का आरोप लगाया है।

    बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस आरोपितों की भूमिका और किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

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