पानीपत में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, वापसी आई तो मिली गर्भवती; मां ने देह व्यापार का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, पानीपत। किला थाना क्षेत्र से मार्च में बहला-फुसलाकर ले जाई गई 17 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया। किशोरी की मां ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद देह व्यापार कराया जा रहा था।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया। किशोरी की मां के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। बरामदगी के बाद पुलिस ने किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया।

जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किशोरी कितने माह की गर्भवती है। किला थाना प्रभारी दीवान सिंह ने बताया कि किशोरी की मां ने देह व्यापार करवाने का आरोप लगाया है।