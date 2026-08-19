पानीपत में सगे बेटे ने मां से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, पानीपत। एक मां ने अपने सगे बेटे पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि 14 अगस्त की रात उसके बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने बेटे के साथ घर पर रह रही थी।

पीड़िता का आरोप है कि उसके बेटे ने रात के समय उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया या पुलिस को शिकायत की तो वह उसे जान से मार देगा। आरोपित की धमकियों के बावजूद पीड़िता ने साहस दिखाया और थाने पहुंची।