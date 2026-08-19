पवित्र रिश्ते पर लगा दाग! पानीपत में मां को नशीला पदार्थ खिलाकर बेटे ने की हैवानियत, पीड़िता ने सुनाई आप बीती
हरियाणा के पानीपत जिले में एक बेटे ने अपनी मां को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ हैवानियत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
HighLights
पानीपत में बेटे ने मां को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया
दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की दी धमकी
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
जागरण संवाददाता, पानीपत। जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक बेटे ने अपनी ही सगी मां को नशीला पदार्थ खिलाकर बेसुध कर दिया। इसके बाद 14 अगस्त की रात उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
सुबह होश आने पर आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
पहले नशीला पदार्थ खिलाकर किया बेसुध
पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने बेटे के साथ गांव में स्थित घर पर रह रही थी। पीड़िता का आरोप है कि बेटे ने साजिश के तहत उसे पहले कोई नशीला या जहरीला पदार्थ खिला दिया। इससे वह पूरी तरह बेसुध हो गई। इसके बाद आरोपी ने रात के समय उसके साथ दुष्कर्म किया।
धमकी के बावजूद थाने पहुंची पीड़िता
पीड़िता के अनुसार, सुबह जब उसे होश आया तो उसने आरोपी से घटना के बारे में पूछा। इस पर आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया या पुलिस को शिकायत की तो वह उसे जान से मार देगा।
आरोपी की धमकियों के बावजूद पीड़िता ने साहस दिखाया और छिपते-छिपाते पुलिस थाने पहुंची। वहां उसने पुलिस अधिकारियों को पूरी घटना बताई और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ पीड़िता के बयान और चिकित्सकीय जांच की प्रक्रिया भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।