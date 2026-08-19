पवित्र रिश्ते पर लगा दाग! पानीपत में मां को नशीला पदार्थ खिलाकर बेटे ने की हैवानियत, पीड़िता ने सुनाई आप बीती

जागरण संवाददाता, पानीपत। जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक बेटे ने अपनी ही सगी मां को नशीला पदार्थ खिलाकर बेसुध कर दिया। इसके बाद 14 अगस्त की रात उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

सुबह होश आने पर आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पहले नशीला पदार्थ खिलाकर किया बेसुध पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने बेटे के साथ गांव में स्थित घर पर रह रही थी। पीड़िता का आरोप है कि बेटे ने साजिश के तहत उसे पहले कोई नशीला या जहरीला पदार्थ खिला दिया। इससे वह पूरी तरह बेसुध हो गई। इसके बाद आरोपी ने रात के समय उसके साथ दुष्कर्म किया।

धमकी के बावजूद थाने पहुंची पीड़िता पीड़िता के अनुसार, सुबह जब उसे होश आया तो उसने आरोपी से घटना के बारे में पूछा। इस पर आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया या पुलिस को शिकायत की तो वह उसे जान से मार देगा।