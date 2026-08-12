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    पानीपत में सर्वोदय विद्यालय के PT टीचर की तीन गोली मारकर हत्या, नाले की पटरी पर फेंका शव

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:13 PM (IST)

    बापौली के खोजकीपुर गांव में सर्वोदय विद्यालय के पीटीआई अवधेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनका शव नाले के पास मिला। ...और पढ़ें

    पानीपत में पीटीआई अवधेश कुमार की गोली मारकर हत्या।

    पानीपत में पीटीआई अवधेश कुमार की गोली मारकर हत्या।

    HighLights

    1. बापौली में सर्वोदय विद्यालय के पीटीआई अवधेश की हत्या।

    2. शव के पास पांच खाली खोल और एक जिंदा कारतूस मिला।

    3. भाई ने पुरानी रंजिश और 23.45 लाख रुपये गायब होने का आरोप लगाया।

    संवाद सहयोगी, बापौली। बापौली थाना क्षेत्र के गांव खोजकीपुर में सर्वोदय विद्यालय, नई दिल्ली में पीटीआई के पद पर कार्यरत युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव खोजकीपुर पीर के पास गंदे नाले की पटरी पर पड़ा मिला। मृतक की पहचान अवधेश कुमार (36) निवासी जलालपुर, डाकघर बनत, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

    मृतक के भाई विक्रांत कुमार ने साथी साहिल सिंह व अन्य पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है।विक्रांत का दावा है कि अवधेश बहन की शादी के लिए 23 लाख 45 हजार रुपये भी बैंक से निकलवाकर लेकर आया था। लेकिन वो पैसे लेकर घर नहीं पहुंचा। अवधेश साहिल के साथ हरिद्वार व सहारनपुर गया था।

    शिकायत में विक्रांत ने बताया कि अवधेश आठ जून को निजी काम के लिए घर से निकला था।उसके साथ साहिल सिंह भी था। 11 अगस्त की रात करीब 10 बजे अवधेश ने अपने भतीजे प्रदीप के मोबाइल पर फोन कर बताया था कि वह साहिल सिंह के साथ है। इसके बाद अगले दिन पुलिस से परिवार को अवधेश की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली।

    पुलिस के अनुसार 12 अगस्त की सुबह खोजकीपुर पीर के पास गंदे नाले की पटरी पर एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को शव के पास पांच खाली खोल और एक जिंदा कारतूस मिला। मृतक की जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिलने पर पहचान अवधेश कुमार के रूप में हुई।

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    सूचना पर मृतक का भाई विक्रांत स्वजनों के साथ मौके पर पहुंचा। शिकायत के आधार पर बापौली थाना पुलिस ने हत्या सहित भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।