पानीपत में स्कॉर्पियो की टक्कर से रोहतक-गोहाना हाईवे पर जीजा-साले गंभीर घायल, घर में बेटे के जन्म की खुशी मातम में बदली

जागरण संवाददाता, इसराना। रोहतक-गोहाना नेशनल हाईवे पर कैथ गांव के चौक के पास शुक्रवार को सड़क पार कर रहे बाइक सवार जीजा-साले को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक स्कॉर्पियो के नीचे फंस गई और कार उसे करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए डिवाइडर तक ले गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।



घायलों की पहचान कैथ निवासी कृष्ण (23) और नारनौल निवासी महेश के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक परिवार के साथ शाहपुर से गोहाना की ओर जा रहा था। कैथ चौक पर दोनों युवक बाइक से सड़क पार कर रहे थे।

इसी दौरान स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने दोनों को महिला मेडिकल कालेज खानपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए दोनों को पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल विक्की ने बताया कि स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है।

बेटे के जन्म की खुशी में घर पर चल रहा था कार्यक्रम हादसे की सूचना मिलते ही कृष्ण के घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। स्वजन ने बताया कि कृष्ण के घर 12 दिन पहले बेटे का जन्म हुआ था। इसी खुशी में रिश्तेदार पीलिया लेकर घर पहुंचे थे, परिवार में कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान हादसे की सूचना मिली।