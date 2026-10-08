CM सैनी के दौड़े से पहले चमकीं सड़कें, पानीपत में रातभर भरे गए गड्ढे; विपक्ष बोला- काश! आम दिनों में दिखती ऐसी फुर्ती

नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी देर शाम तक मार्ग की सफाई में जुटे रहे। सड़क किनारे अस्थायी रूप से रखा सामान और अन्य अतिक्रमण हटाया गया। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही के लिए जगह साफ हुई।

मुख्यमंत्री के आने की सूचना के बाद प्रशासन ने दिन-रात काम कराकर सड़कों के गड्ढे भरवाए हैं। वीआईपी दौरे के समय दिखाई देने वाली यही तत्परता आम दिनों में भी दिखनी चाहिए। सड़कों की नियमित मरम्मत हो और गड्ढों का स्थायी समाधान किया जाए। - कुलदीप राठी, जिलाध्यक्ष इनेलो

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जिस तेजी से सड़कों की मरम्मत और सफाई की जा रही है, उसी तरह सामान्य दिनों में भी काम होना चाहिए। दशहरा के दौरान हनुमान शोभायात्राएं भी निकलनी हैं, इसलिए उन मार्गों पर भी गड्ढों को दुरुस्त कराया जाए।- रमेश मलिक, जिलाध्यक्ष, ग्रामीण कांग्रेस

वीआईपी दौरे से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश होती है, शहर की अव्यवस्थाएं नजर न आएं। शहर की जर्जर सड़कों पर सरकार लाखों रुपये खर्च करने की बात कहती है, लेकिन इस शहर में गड्ढे ही लोगों की परेशानी बढ़ा रहे है।- देवेंद्र कादियान, राष्ट्रीय महासचिव, जेजेपी