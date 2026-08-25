रक्षाबंधन पर हर 15 मिनट में मिलेगी बस, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की छुट्टिया रद

जागरण संवाददाता, पानीपत। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बहनों को भाइयों के घर पहुंचने में परेशानी न हो और बसों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए डिपो से संचालित सभी 135 बसों के चालक-परिचालकों की छुट्टियां रद कर दी हैं। जिले के प्रमुख रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। यात्रियों को हर 15 मिनट में बस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि रक्षाबंधन पर बस स्टैंड और प्रमुख रूटों पर सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सबसे अधिक पानीपत से दिल्ली, सोनीपत, रोहतक, करनाल, कैथल, जींद और यूपी के प्रमुख रूटों पर रहने की संभावना है।

इसे देखते हुए बसों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ कर्मचारियों की ड्यूटी भी सुनिश्चित की गई है। रक्षाबंधन के दिन बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। इससे यात्रियों को टिकट लेने के लिए लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

बसों के संचालन और टिकट व्यवस्था पर निगरानी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। हरियाणा रोडवेज की बस में हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तक ही महिलाएं 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक निश्शुल्क सफर कर सकेंगी।

सभी रूटों पर बढ़ेंगे बसों के फेरे रोडवेज अधिकारियों ने जिले के सभी प्रमुख रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा। जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक रहने की संभावना है, वहां अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने पर यात्रियों को दिक्कत न हो इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। वहीं, पूछताछ केंद्र पर भी अतिरिक्त स्टाफ को लगाया गया है।