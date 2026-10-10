'CM आएंगे तभी खोलूंगा व्रत!' हरियाणा मंत्रियों के हाथ जोड़ने पर भी नहीं माने मुनि महाराज, क्या है मामला?
डॉ. राजेश मुनि महाराज ने पांच दिन का उपवास मुख्यमंत्री नायब सैनी के आने पर ही तोड़ने का संकल्प लिया है।
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डॉ. राजेश मुनि महाराज पांच दिन से उपवास पर
मुख्यमंत्री के आने पर ही व्रत तोड़ने का संकल्प
नशामुक्ति अभियान में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज
जागरण संवाददाता, पानीपत। पांच दिन से उपवास, सामने प्रदेश के मंत्री और जनप्रतिनिधि, हाथ जोड़कर व्रत खोलने की मनुहार, लेकिन संकल्प के आगे कोई आग्रह नहीं चला।
डॉ. राजेश मुनि महाराज ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी आएंगे, तभी वह व्रत खोलेंगे। मुख्यमंत्री किसी कारणवश समारोह में नहीं पहुंच सके।
शहरी स्थानीय निकाय एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल समेत अन्य अतिथियों ने महाराज से उपवास समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहे।
सेक्टर-25 स्थित ओरलिया ग्रैंड बैंक्वेट में शुक्रवार को डॉ. राजेश मुनि महाराज का 2500वां अभिग्रह महोत्सव आयोजित किया गया।
समारोह में ये लोग शामिल
समारोह में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, शहर विधायक प्रमोद विज, महामंडलेश्वर राघवेंद्र और आरएसएस के प्रांत प्रमुख राजेश गोयल सहित गणमान्य लोग पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पानीपत आकर महाराज के दर्शन करने की चर्चा भी रही।
नशामुक्ति अभियान में भी बनाया रिकॉर्ड
डॉ. राजेश मुनि महाराज नशामुक्ति अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चार अक्टूबर को अभियान के तहत करीब 20,870 संकल्प पत्र भरवाए गए।
इसके लिए उनका नाम गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे गांधी मंडी जैन स्थानक से शोभायात्रा निकाली गई।