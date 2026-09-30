पानीपत में पिटबुल का आतंक, बुजुर्ग महिला समेत तीन को काटा; इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, समालखा। शहर के गुलाटी रोड पर मंगलवार सुबह करीब 10 बजे पिटबुल के हमले से बुजुर्ग महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। एक युवक जान बचाने के लिए दुकान में घुसा तो कुत्ता उसके पीछे अंदर पहुंच गया और उसे काट लिया।

घटना के बाद बाजार में दहशत फैल गई। दुकानदारों ने डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दुकानदारों ने कुत्ते को खदेड़ दिया। घायल भी बिना शिकायत किए वहां से चले गए। दुकानदार जगत सिंह, विक्रम सहरावत, राजू, सचिन, राजेश, कुलदीप और नवीन ने बताया कि पिटबुल ने पहले बाइक सवार पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद बाजार आई बुजुर्ग महिला को काट लिया। महिला की चीख सुनकर दुकानदार डंडे लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े और उसे भगा दिया। करीब 20 मिनट बाद पिटबुल दोबारा आया और एक युवक पर हमला कर दिया।

युवक बचने के लिए दुकान में घुसा, लेकिन कुत्ता वहां भी पहुंच गया। दुकानदारों ने लाठी-डंडों से उसे डराकर भगाया। इसी दौरान स्कूटी पर आए दो युवक पिटबुल को अपने साथ ले गए। दुकानदारों ने उसके मालिक को खरीखोटी सुनाई। चौकी पुलिस के जेडीओ तेजपाल ने बताया कि मामले में अभी किसी ने शिकायत नहीं दी है।