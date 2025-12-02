कोहरा बना मुसीबत! पानीपत-अंबाला मेमू ट्रेन 3 महीने तक रद, बढ़ी यात्रियों की परेशानी

जागरण संवाददाता, पानीपत। अंबाला कैंट से पानीपत के बीच चलने वाली सुबह की दोनों मेमू ट्रेनों को कोहरे की वजह से तीन महीने के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

पानीपत से सुबह 6:05 बजे अंबाला के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 64541 और अंबाला से सुबह 6:58 बजे पानीपत आने वाली 64532 का संचालन 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक पूरी तरह बंद रहेगा।

ट्रेनों के बंद होने से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

खासकर वे यात्री जो नौकरी, कारोबार, फैक्ट्री शिफ्ट या कालेज के लिए रोजाना इन ट्रेनों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें अब वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ेगी।

सुबह के समय इस रूट पर ट्रेन विकल्प सीमित होने के कारण यात्रियों को महंगी बस सेवाओं या अन्य ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा।

इस अवधि में दोनों ट्रेनों का कोई शेड्यूल नहीं चलेगा। कई यात्रियों ने कहा कि मेमू ट्रेनें समय की बचत और किफायती किराए के कारण उनका पहला विकल्प रहती थीं।

अब इनके बंद होने से उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी। यात्रियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन को कोहरे के बीच संचालन में सुधार या अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि सुबह के समय यात्रा करने वालों को राहत मिल सके।