पानीपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गांव के दो युवकों ने बुजुर्ग किसान से पहले लड़की की आवाज में बातें की और फिर झांसा देकर 17.90 लाख रुपये ठग लिए। जब पीड़ित को ठगी का मालूम चला तो वह सीधा पुलिस के पास पहुंचा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की उम्र 65 साल बताई गई है।

बुजुर्ग से लड़की की आवाज में की मीठी-मीठी बातें, फिर झांसा देकर ठग लिए 17.90 लाख रुपये

Your browser does not support the audio element.

पानीपत, जागरण संवाददाता। नांगल खेड़ी गांव के दो युवकों ने गांव के ही एक बुजुर्ग से पहले लड़की की आवाज में मीठी-मीठी बातें की और फिर लड़कियां भेजने का झांसा देकर 17.90 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित को ठगी का पता चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। नांगल खेड़ी गांव के एक 65 वर्षीय किसान ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके पास गांव का अमन वर्मा व भोलड़ आए और उसे बताया कि आपके के पास लड़कियां भेज देंगे। उसने हां कर दी। युवक एक महीना पहले उसके पास एक विशेष समुदाय की दो लड़कियां लेकर आए और उससे 50 हजार रुपये ले गए। ये रुपये उसने भैंस बेचकर इकट्ठा किए थे। उर्मिला और जमीला नाम से किए नंबर सेव दोनों ने साजिश के तहत उसके मोबाइल फोन में उर्मिला व जमीला के नाम से नंबर सेव कर दिए। ये नंबर आरोपितों के ही थे। उसे कहा कि लड़कियों को बुलाना है तो सेव किए नंबरों पर संपर्क कर लेना। आरोपित उसे लड़कियों की आवाज में बातें करने लगे। कभी कहते कि अमन पैसे लेने आएगा तो कभी भोलड़। 14 जून को अमन व भोलड़ उससे आठ लाख रुपये ले गए। 15 को तीन लाख, 17 को 4.40 लाख, 28 को दो और 30 जून को एक लाख रुपये पीड़ित से ले गए। आरोपितों ने षड़यंत्र करके लड़कियों की आवाज में बात करके पीड़ित से कुल 17.90 लाख रुपये ठग लिए। थाना सेक्टर 13-17 पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक्सईएन के साथ भी की थी ठगी ठगों ने एक एक्सईएन को अश्लील वीडियो भेजी और उसे ब्लैकमेल किया था। ठगों ने एक्सईएन से लाखों रुपये ठग लिए थे। साइबर थाने में केस दर्ज है। इस केस में पुलिस तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

Edited By: Rajat Mourya