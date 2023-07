Panipat Suicide हरियाणा के पानीपत में पत्‍नी ने नशा करने पर टोका तो पति ने पंखे से फंदा लगा जान दे दी। इससे पहले पत्नी ने उसे ज्यादा शराब पीने पर टोका था। जिस पर वो कमरे के अंदर पहले चारपाई पर लौटा और फिर ये कदम उठा लिया। स्वजनों ने उसे फंदे से उतारा और पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर आए। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पत्नी ने नशा करने पर टोका, पंखे से फंदा लगा दी जान; पोस्‍टमार्टम के बाद स्‍वजनों को सौंपा शव

पानीपत, जागरण संवाददाता: शहर के भारत नगर निवासी 37 वर्षीय एक व्यक्ति ने कमरे में पंखे से रस्सी से फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे पहले पत्नी ने उसे ज्यादा शराब पीने पर टोका था। जिस पर वो कमरे के अंदर पहले चारपाई पर लौटा और फिर ये कदम उठा लिया। स्वजनों ने उसे फंदे से उतारा और पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर आए। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना रविवार रात 11 बजे के करीब की है। उत्‍तर प्रदेश के एटा के हैं रहने वाले पांच बच्चों का पिता था मृतक नीरजपत्नी आरती ने बताया कि वह उत्‍तर प्रदेश के एटा के रहने वाले हैं। हाल में कच्चा फाटक भारत नगर में रहते हैं। पति नीरज मेहनत मजदूरी का काम करता था। वह शराब पीने का आदी था। रविवार को देर शाम उसने पति को एक हजार रुपये देकर घर का सामान लेने के लिए भेजा था। वो सामान के साथ शराब भी ले आया। पहले उसने घर बैठकर शराब पी और फिर बाहर दुकान पर चला गया। रस्‍सी से लगाया फंदा रात 10 बजे तक भी वापस नहीं आया तो वो उसे दुकान से उठाकर लाई। जिस पर वो झगड़ने लगा। इसके बाद वो कमरे के अंदर चला गया। कुछ समय बाद वो कमरे के अंदर गई तो पंखे से रस्सी से फंदा लगा झूलता मिला। उसने आवाज लगाई तो पड़ोसी पहुंचे। सूचना पुलिस को दी। मृतक छह भाई व तीन बहनों में तीसरे नंबर का था। जो अपने पीछे पांच बच्चे व पत्नी छोड़ गया है। पति की मौत के बाद पत्नी का रो रोककर बुरा हाल था। वहीं, पुलिस सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों के हवाले कर दिया।

