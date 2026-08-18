पानीपत रितु हत्यकांड: DNA टेस्ट ने खोला राज, पति समेत दो को उम्रकैद; गला घोंटकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट

जागरण संवाददाता, पानीपत। सौदापुर गांव में रितु की गला घोंट हत्या के मामले में डीएनए जांच, एफएसएल रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्य और पुलिस जांच के दस्तावेज अदालत में अहम साबित हुए। इन्हीं साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अमरदीप सिंह की अदालत ने पति शंकर और उसके साथी मोनू को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।

सीढ़ियों से गिरने की बताई थी बात मामला पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना में दर्ज हुआ था। पुलिस शिकायत में रितु के पिता ने बताया था कि उनकी बेटी की वर्ष 2018 में सौदापुर के शंकर से शादी हुई थी। पति और ससुराल पक्ष पर उसे परेशान करने का आरोप था। आठ दिसंबर 2021 को रितु मायके आई थी।

नौ दिसंबर को वह पति और चार वर्षीय बेटी के साथ ससुराल चली गई। 10 दिसंबर की सुबह करीब आठ बजे मायके वालों को फोन पर सूचना मिली कि रितु सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद चिकित्सक द्वारा जवाब देने की बात कही गई। मायके वाले सौदापुर पहुंचे तो रितु का शव जमीन पर पड़ा था। गले पर चोट के निशान थे। पिता ने शंकर समेत ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था।

पुलिस ने मोनू को किया गिरफ्तार पुलिस जांच में सामने आया कि साथी मोनू शंकर की दुकान पर नौकरी करता था। पुलिस के अनुसार, दोनों ने हत्या की साजिश रची थी। जांच के दौरान शंकर ने मोनू के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया था।