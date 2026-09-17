अब VR चश्मे से करें वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का सफर, पानीपत जंक्शन पर फ्री मिलेगी सुविधा
पानीपत रेलवे जंक्शन पर यात्रियों के लिए एक वर्चुअल रियलिटी (वीआर) कक्ष स्थापित किया गया है, जहां वे ट्रेन का ...और पढ़ें
HighLights
पानीपत जंक्शन पर यात्रियों के लिए वर्चुअल रियलिटी (वीआर) कक्ष तैयार
यात्री निशुल्क करेंगे वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का आभासी सफर
आधुनिक रेल व्यवस्था, तकनीक और संचालन की झलक मिलेगी
अम्बर अग्निहोत्री, पानीपत। ट्रेन का इंतजार अब सिर्फ प्लेटफार्म पर बैठकर घड़ी देखने तक सीमित नहीं रहेगा। रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को रेल सफर के बदलते दौर को अपनी आंखों के सामने महसूस करने का मौका मिलेगा।
यात्री वर्चुअल रियलिटी (वीआर) कक्ष में चश्मा लगाते ही खुद को ट्रेन के सफर के बीच पाएंगे। स्क्रीन पर केवल कोई दृश्य नहीं चलेगा, बल्कि तकनीक के जरिए उन्हें ऐसा अनुभव कराया जाएगा, मानो वे स्वयं ट्रेन में सफर कर रहे हों।
इस आभासी सफर में देश की आधुनिक रेल व्यवस्था, वंदे भारत से लेकर बुलेट ट्रेन तक की तकनीक और ट्रेन संचालन की झलक भी देखने को मिलेगी।
फ्री होगी सुविधा
सीनियर टेक्नीशियन दीपक ने बताया कि जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर एसी कक्ष लगभग तैयार हो चुका है। इसे इसी माह यात्रियों के लिए शुरू करने की तैयारी है। इसके संचालन की जिम्मेदारी व्योम कंपनी को दी गई है। सुविधा पूरी तरह निशुल्क होगी। ट्रेन के विलंब से आने की स्थिति में यात्री कक्ष में बैठकर इस नई तकनीक का अनुभव ले सकेंगे।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि वीआर कक्ष में यात्रियों को रेलवे के बदलते स्वरूप से रूबरू होने को मिलेगा। आभासी अनुभव के माध्यम से वे देख सकेंगे कि आधुनिक ट्रेनें किस तरह तेज रफ्तार से चलती हैं, उनका संचालन कैसे होता है, हाई स्पीड रेल तकनीक किस तरह काम करती है।
चश्मा पहनते ही बदलेगा सफर का अनुभव
वीआर चश्मा पहनने के बाद यात्री आभासी दुनिया में प्रवेश करेंगे। देश के अलग-अलग पर्यटन स्थलों और गंतव्यों का भ्रमण कराया जाएगा। ट्रेन के भीतर सफर का अनुभव, रास्तों के दृश्य और रेल यात्रा से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को तकनीक के माध्यम से दिखाया जाएगा।
ट्रेन का इंतजार कर रहे बच्चों और विद्यार्थियों के लिए भी यह अनुभव खास होगा। उन्हें रेलवे और सुरक्षित यात्रा से जुड़ी जानकारी रोचक तरीके से समझ में आएगी।
रेलवे जंक्शन पर वीआर कक्ष का संचालन करने के लिए एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें यात्री बैठकर ट्रेन के सफर की आधुनिकता को देख सकेंगे। -मुकेश, वाणिज्य निरीक्षक, रेलवे जंक्शन