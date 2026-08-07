पानीपत जंक्शन पर 15 अगस्त से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद, डॉग स्क्वाड ने की पड़ताल; 45 मिनट तक चला अभियान

जागरण संवाददाता, पानीपत। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे जंक्शन पर शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। जीआरपी, आरपीएफ, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। करीब 45 मिनट तक चले इस अभियान के दौरान स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली गई।

100 से अधिक यात्रियों के बैग खंगाले अभियान के दौरान 100 से अधिक यात्रियों के बैगों की जांच की गई। इसके अलावा प्रतीक्षालय में आराम कर रहे यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। डॉग स्क्वायड की मदद से स्टेशन परिसर के हर महत्वपूर्ण हिस्से की बारीकी से जांच की गई, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का समय रहते पता लगाया जा सके।

पूरे अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। जांच पूरी होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। अधिकारियों ने यात्रियों से भी अपील की कि स्टेशन पर किसी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं और ऐसी कोई वस्तु दिखाई देने पर तुरंत रेलवे पुलिस या आरपीएफ को सूचना दें।