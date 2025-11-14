Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत फायरिंग मामले में कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    पानीपत पुलिस ने ऑपरेशन ट्रेक डाउन के तहत फायरिंग मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संजीव और मिंटू के रूप में हुई है। उन्होंने पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। संजीव ने बताया कि उसने मकान के कब्जे को लेकर फायरिंग की थी और चोरी भी की थी। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फायरिंग मामले में दो और आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रेक डाउन के तहत पानीपत पुलिस को एक और सफलता मिली है। सीआइए-वन ने फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    आरोपितों की पहचान विकास नगर निवासी संजीव और करनाल के गांव एबला एबली निवासी मिंटू के रूप में हुई। पुलिस ने वीरवार को दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया। सीआईए-वन प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि आरोपितों ने पूछताछ में अपने साथी नवदीप, संदीप और सन्नी उर्फ डब्लू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजीव ने खुलासा किया कि उसने चार महीने पहले कालोनी के सुमित से मकान खरीदा था, जिसका कब्जा न मिलने पर रंजिशन उसने 13 अक्टूबर की रात साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। आरोपितों ने घर का दरवाजा तोड़कर गोली चलाई और तीन लाख रुपये, सोने की चेन व चांदी की पाजेब चोरी कर ली।

    इस मामले में थाना औद्योगिक सेक्टर-29 में विकास नगर निवासी राजवंती की शिकायत पर केस दर्ज किया था। इससे पहले पुलिस ने मुठभेड के बाद तीन अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपितों से तीन देसी पिस्तौल व छह जिंदा राउंड बरामद किए थे।