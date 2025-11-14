पानीपत फायरिंग मामले में कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार
पानीपत पुलिस ने ऑपरेशन ट्रेक डाउन के तहत फायरिंग मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संजीव और मिंटू के रूप में हुई है। उन्होंने पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। संजीव ने बताया कि उसने मकान के कब्जे को लेकर फायरिंग की थी और चोरी भी की थी। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रेक डाउन के तहत पानीपत पुलिस को एक और सफलता मिली है। सीआइए-वन ने फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों की पहचान विकास नगर निवासी संजीव और करनाल के गांव एबला एबली निवासी मिंटू के रूप में हुई। पुलिस ने वीरवार को दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया। सीआईए-वन प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि आरोपितों ने पूछताछ में अपने साथी नवदीप, संदीप और सन्नी उर्फ डब्लू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।
संजीव ने खुलासा किया कि उसने चार महीने पहले कालोनी के सुमित से मकान खरीदा था, जिसका कब्जा न मिलने पर रंजिशन उसने 13 अक्टूबर की रात साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। आरोपितों ने घर का दरवाजा तोड़कर गोली चलाई और तीन लाख रुपये, सोने की चेन व चांदी की पाजेब चोरी कर ली।
इस मामले में थाना औद्योगिक सेक्टर-29 में विकास नगर निवासी राजवंती की शिकायत पर केस दर्ज किया था। इससे पहले पुलिस ने मुठभेड के बाद तीन अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपितों से तीन देसी पिस्तौल व छह जिंदा राउंड बरामद किए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।