पानीपत फायरिंग मामले में कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पानीपत। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रेक डाउन के तहत पानीपत पुलिस को एक और सफलता मिली है। सीआइए-वन ने फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान विकास नगर निवासी संजीव और करनाल के गांव एबला एबली निवासी मिंटू के रूप में हुई। पुलिस ने वीरवार को दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया। सीआईए-वन प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि आरोपितों ने पूछताछ में अपने साथी नवदीप, संदीप और सन्नी उर्फ डब्लू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।