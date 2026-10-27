पानीपत में पेंटिंग करते समय झूले से गिरा मजदूर, 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

जागरण संवाददाता, पानीपत। कच्चे कैंप में मकान की दूसरी मंजिल पर झूला लगाकर पेंटिंग कर रहा 27 वर्षीय मजदूर सुरजीत संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल सुरजीत की असंध रोड स्थित निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वह उत्तर प्रदेश का निवासी था और पत्नी तथा दो छोटे बच्चों के साथ बतरा कालोनी में किराये पर रहता था।

स्वजन के अनुसार, रविवार दोपहर वह राजेंद्र के मकान की दूसरी मंजिल पर पेंटिंग कर रहा था। ऊंचाई पर झूला लगाकर काम करते समय संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। हादसे के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।