पानीपत में पुलिस से दो बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने पर एक बदमाश मौके पर ही ढेर हो गया। मारा गया बदमाश सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में आरोपित प्रयिव्रत फौजी का छोटा भाई राकेश उर्फ राका है। जबकि दूसरा पैर में गोली लगने पर जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया। जहां से उसे रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया गया।

हरियाणा पुलिस से दो बदमाशों की मुठभेड़, सिद्धू मूसेवाला के हत्‍यारे का भाई राकेश एन्‍काउंटर में ढेर

पानीपत, जागरण संवाददाता: पानीपत जिले के समालखा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात नौ बजे के करीब पुलिस की सीआइए टू टीम व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि गोली लगने पर एक बदमाश मौके पर ही ढेर हो गया। मारा गया बदमाश सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में आरोपित प्रयिव्रत फौजी का छोटा भाई राकेश उर्फ राका है। जबकि दूसरा पैर में गोली लगने पर जख्मी हो गया। पानीपत के सामान्‍य अस्‍पताल में लाया गया उसे उपचार के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया। जहां से उसे रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया गया। घटना समालखा से नारायणा जाने वाले रास्ते पर ढोडपुर मोड़ के नजदीक की है। बदमाशों के साथ मुठभेड़ की सूचना मिलते ही समालखा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं, मुठभेड़ के दौरान एकाएक गोली चलने से राहगीरों में भी डर का माहौल बन गया। पुलिस कर्मियों ने लोगों के वाहनों को दूर तक रूकवाया। बिना नंबर की गाड़ी में आए थे बदमाश बदमाश बिना नंबर प्लेट की सिल्वर गाड़ी में सवार होकर आए थे। जिनके पीछे जिला पुलिस की सीआइए टू की टीम लगी थी। जैसे ही बदमाश अंधेरे के बीच नारायणा रोड पर ढोडपुर मोड़ के पास पहुंचे तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग चालू रखी। इसी बीच पुलिस की ओर जवाबी फायरिंग की गई। जिस दौरान दोनों बदमाशों को गोलियां लग गई।

Edited By: Himani Sharma