Panipat Crime: पानीपत में शख्स ने किया दूसरी पत्नी का कत्ल, तीसरी बीवी के साथ पकड़ा गया तो उतारा मौत के घाट

पानीपत में एक शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी का सिर में डंडा मारकर बेरहमी के कत्ल कर दिया। मृतक महिला ने अपने पति को महिला के साथ पकड़ लिया था जिसके बाद आरोपित ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपित ने कुल तीन शादियां की हैं। वारदात के बाद से आरोपित फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आरोपित की तलाश की जा रही है।

मतलौडा/पानीपत, संवाद सहयोगी। हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति ने सिर में डंडा मारकर पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मतलौडा थाना प्रभारी ट्रेनी आइपीएस मनप्रीत सिंह सूदन घटनास्थल पर पहुंचे। डीएसपी कृष्ण कुमार व एसएफएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। गोहाना निवासी रामचंद्र ने बताया कि उसकी 29 वर्षीय बेटी आशा रानी बच्चों के साथ डेढ़ साल से उनके पास गोहाना में रह रही थी। मंगलवार को उसकी बेटी को पति राहुल के किसी अन्य महिला के साथ घर पर रहने की सूचना मिली। आशा उनको और चार वर्षीय बेटे के साथ दोपहर बाद चार बजे मतलौडा अपने पति राहुल के घर पहुंची। वहां पर राहुल के साथ वर्षा नाम की एक महिला मिली। दोनों ने आशा के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। राहुल ने आशा के सिर पर डंडे से वार कर दिया। आशा घायल होकर फर्श पर गिर गई। इसकी सूचना डायल 112 पर दी गई। पुलिस आशा को पास के एक निजी अस्पताल लेकर गई। जहां पर डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपित राहुल फरार है। पुलिस की दो टीमें उसकी तलाश कर रही है। आरोपित राहुल की तीन पत्नियां राहुल की तीन पत्नियां हैं। राहुल की पहली पत्नी से दो बच्चे हैं। वर्ष 2014 में पहली पत्नी की सहेली आशा से प्रेम विवाह किया था। आरोपित राहुल ने तीसरी महिला वर्षा से भी प्रेम विवाह किया है। पहली पत्नी द्वारा केस किया हुआ है। वह भी अपने मायके में रह रही है। इसके बाद आशा के दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा चार वर्षीय परीक्षित और डेढ़ साल की बेटी है।

