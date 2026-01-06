Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पानीपत में प्रॉपर्टी विवाद में मध्यस्थ बनकर जस्सी ने बुलाया था INLD नेता का भाई जयदीप, फिर कर दी थी हत्या

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:07 PM (IST)

    पानीपत में इनेलो नेता के भाई जयदीप राठी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी जसवंत उर्फ जस्सी ने संपत्ति विवाद में मध्यस्थता के बहाने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पानीपत में प्रॉपर्टी विवाद में मध्यस्थ बनकर जस्सी ने बुलाया था INLD नेता का भाई जयदीप (File Photo)


    जागरण संवाददाता, पानीपत। इनेलो नेता के भाई जयदीप राठी की हत्या करने के मामले में पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित जसवंत उर्फ जस्सी ने प्रापर्टी विवाद में मध्यस्थ बनकर जयदीप राठी को जीरकपुर बुलाया था, फिर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सोमवार को आरोपित जसवंत उर्फ जस्सी को आठ दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

    जिला सचिवालय स्थित पुलिस सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वारदात वाले दिन जयदीप अपने फार्महाउस से गाड़ी में जीरकपुर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। पुलिस ने फार्महाउस से जीरकपुर और डेरा बस्सी तक के सभी मार्गों की फुटेज खंगाली।

    जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जीरकपुर पहुंचने के बाद जयदीप किसी अन्य गाड़ी में बैठता दिखाई दिया, जिसमें जसवंत उर्फ जस्सी और गुरदर्शन भी थे। इसके बाद तीनों डेरा बस्सी की ओर रवाना हुए। पुलिस को मिली आगे की फुटेज में उनके साथ जयदीप मौजूद नहीं थे। इसी दौरान जयदीप की हत्या की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपित से हत्या की साजिश, हथियारों के इस्तेमाल और शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी।