पानीपत में प्रॉपर्टी विवाद में मध्यस्थ बनकर जस्सी ने बुलाया था INLD नेता का भाई जयदीप, फिर कर दी थी हत्या

जागरण संवाददाता, पानीपत। इनेलो नेता के भाई जयदीप राठी की हत्या करने के मामले में पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित जसवंत उर्फ जस्सी ने प्रापर्टी विवाद में मध्यस्थ बनकर जयदीप राठी को जीरकपुर बुलाया था, फिर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सोमवार को आरोपित जसवंत उर्फ जस्सी को आठ दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

जिला सचिवालय स्थित पुलिस सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वारदात वाले दिन जयदीप अपने फार्महाउस से गाड़ी में जीरकपुर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। पुलिस ने फार्महाउस से जीरकपुर और डेरा बस्सी तक के सभी मार्गों की फुटेज खंगाली।