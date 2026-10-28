पानीपत के पटेल नगर में मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के पटेल नगर में मंगलवार रात एक मकान के कमरे में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से कमरे में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग से कमरे की दीवारों में भी दरारें आ गईं। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया।

मकान मालिक शुभम सलूजा ने बताया कि मंगलवार रात कमरे में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कमरे में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग से एलईडी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य घरेलू सामान जल गया।