इसराना/पानीपत, जागरण संवाददाता। अमेरिका भेजकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर एजेंट ने मांड़ी गांव के चचेरे भाइयों से 44 लाख 97 हजार 600 रुपये ठग लिए। पीड़ितों को मुंबई में बंधक बनाकर रखा। दोनों को पासपोर्ट व वीजा दिए थे, उनके स्टीकर भी फर्जी थे। टैक्सी चालक मांडी गांव के खुजान सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि तीन साल पहले उसकी मुलाकात इसराना के महीपाल से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। सितंबर 2022 में उसने महीपाल को बताया कि बेटे साहिल व भतीजे को अमेरिका भेजना चाहता है। महीपाल ने उसकी एजेंट पंजाब के जीरकपुर के सुषमा ब्लाक के रणजोत सिंह से बात कराई। रणजोत ने 90 लाख रुपये में दोनों बच्चों को अमेरिका भेजने व नौकरी दिलाने का विश्वास दिलाया। दो दिसंबर 2022 को उसने चार लाख रुपये रणजोत के खाते में ट्रांसफर कर दिए। 10 लाख रुपये और लेकर आरोपित ने बच्चों के मुंबई में दो-तीन के इंटरव्यू के लिए होटल में मोहम्मद मलिक के पास भेज दिया। बच्चों को होटल में बंधक बना लिया और धमकी दी कि 15 लाख रुपये दे दो नहीं तो बच्चे अमेरिका नहीं जा पाएंगे। उक्त राशि उसने महीपाल को दे दी। उसने कुल मिलाकर आरोपितों को 44 लाख 97 हजार 600 रुपये दी। इसके बावजूद आरोपितों ने उनके बच्चों को न तो अमेरिका भेजा और न ही रुपये लौटाए। रुपये वापस मांगे तो आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में थाना इसराना प्रभारी बलराज ने बताया कि केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

