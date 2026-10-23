हिमाचल में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी, ट्यूबवेल चालू करवाने के लिए लोग पैसे इकट्ठा कर मंगवा रहे जनरेटर

जागरण संवाददाता, पानीपत। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। बिजली नहीं मिलने के कारण पेयजल संकट गहराने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शुक्रवार को शहर के फ्लोरा चौक पर घरों में पानी नहीं पहुंचने के कारण लोगों को खुद ही व्यवस्था करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने आपस में रुपये इकट्ठा किए और जनरेटर मंगवाकर ट्यूबवेल चलाने का इंतजाम किया। जनरेटर आने के बाद उसे चालू कर समरसेबल पंप के माध्यम से ट्यूबवेल चलाया गया। जैसे ही ट्यूबवेल से पानी निकलना शुरू हुआ, लोग अपने-अपने घरों से बाल्टियां और पानी की टंकियां लेकर मौके पर पहुंच गए। हर कोई जल्द से जल्द पानी भरकर घर ले जाने की कोशिश में जुटा नजर आया।