हरियाणा: पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत
पानीपत में बरसत रोड पर एक डंपर ने स्कूटी सवार युवक राज को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान राज की मौत हो गई। ...और पढ़ें
HighLights
पानीपत में डंपर ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मारी।
हादसे में गंभीर घायल युवक राज की अस्पताल में मौत।
पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, पानीपत। बरसत रोड से सेक्टर 13/17 की ओर जा रहे स्कूटी सवार युवक को पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गांव जेवा मुकुंदपुर निवासी राज के रूप में हुई है। थाना सेक्टर 13/17 पुलिस ने डंपर के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राज के भाई धनपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि राज 12 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे स्कूटी पर बरसत रोड से सेक्टर 13/17 की तरफ जा रहा था। हेलीपैड के सामने पहुंचने पर पीछे से तेज गति से आ रहे डंपर के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से राज सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने राज को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से पुलिस को सूचना मिलने पर जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। उपचार के दौरान राज ने दम तोड़ दिया। शव की पहचान के लिए उसे 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखा गया था।
13 अगस्त को उसके भाई धनपाल ने अस्पताल पहुंचकर शव की पहचान की।पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर डंपर के अज्ञात चालक के खिलाफ धारा 281 और 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।