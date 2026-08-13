हरियाणा: पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। बरसत रोड से सेक्टर 13/17 की ओर जा रहे स्कूटी सवार युवक को पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गांव जेवा मुकुंदपुर निवासी राज के रूप में हुई है। थाना सेक्टर 13/17 पुलिस ने डंपर के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राज के भाई धनपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि राज 12 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे स्कूटी पर बरसत रोड से सेक्टर 13/17 की तरफ जा रहा था। हेलीपैड के सामने पहुंचने पर पीछे से तेज गति से आ रहे डंपर के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से राज सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने राज को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से पुलिस को सूचना मिलने पर जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। उपचार के दौरान राज ने दम तोड़ दिया। शव की पहचान के लिए उसे 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखा गया था।