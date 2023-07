पानीपत में सैलून में बाउंसर पर जानलेवा हमला, मोबाइल न देने पर किया चाकू और कैंची से वार; आरोपित फरार

हरियाणा के पानीपत में बाउंसर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मोबाइल फोन न देने पर बाउंसर पर सैलून के अंदर चाकू और कैंची से कई वार किए गए। हमला करने के बाद आरोपितों ने बाउंसर से 50 हजार रुपये और फोन छीन लिया। पुलिस ने आरोपितों की तलाश के लिए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है।

पानीपत में सैलून में बाउंसर पर जानलेवा हमला, मोबाइल न देने पर किया चाकू और कैंची से वार

पानीपत, जागरण संवाददाता। नलवा कॉलोनी में मोबाइल फोन न देने पर बाउंसर पर चाकू व कैंची से हमला कर दिया और 50 हजार रुपये व मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात के बाद से आरोपित सैलून संचालक अपने दो साथियों के साथ फरार है। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के डुंडुखेड़ा गांव के राहुल ने पुलिस को शिकायत दी कि वह टीडीआई में बाउंसर के पद पर कार्यरत है। वह नलवा कॉलोनी में अजय उर्फ काला के सैलून पर बाल कटवाने गया था। फोन देने से मना करने पर हमला अजय ने उससे मोबाइल फोन मांगा। उसने फोन देने से मना कर दिया। बाल कटवाने के लिए वह कुर्सी पर बैठा। तभी पीछे से उसे अजय ने पकड़ लिया। वहां पहले से खड़े विष्णु नामक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। ननू ने सिर व पैर पर कैंची से वार कर दिए। उसने शोर मचाया। तीनों आरोपितों ने उससे 50 हजार रुपये व मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित बेहोश हो गया। आरोपितों की तलाश में छापेमारी घायल राहुल को उसके दोस्त आसिफ ने नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। थाना चांदनी बाग प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि उक्त तीनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपितों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

Edited By: Rajat Mourya