पानीपत में कारोबारी की दुकान पर आए तीन युवक, पर्ची थमाकर किए किए तीन राउंड फायर; स्लिप में क्या लिखा था?

जागरण सवाददाता, पानीपत। पुरानी गुड़मंडी में मंगलवार रात करीब नौ बजे गाजरपाक कारोबारी को पर्ची थमाकर दो दिन में एक करोड़ रुपये की मांग की है। इस दौरान दुकान के बाहर बाइक से तीन युवकों ने कारोबारी पर चार-पांच फायर कर दिए। काउंटर के सामने लगे शीशे पर गोली लगने से कारोबारी बाल-बाल बच गए।

पुलिस को मौके से गोली के तीन खोल मिले हैं। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने चेहरे पर शीशे के टुकड़े लगने से जख्मी दुकानदार मनोज मित्तल का मेडिकल करवाया। उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

पुरानी गुड़मंडी में राधा-कृष्ण मंदिर के पीछे राजेंद्र गाजरपाक मिठाई की दुकान है। मंगलवार रात करीब नौ बजे बारी-बारी से दो युवक दुकान पर आए। पहले दुकान में घुसा एक युवक मालिक मनोज मित्तल से बर्फी की डब्बे की कीमत पूछ रहा था। उसी समय उसके पीछे उसका दूसरा साथी दुकान पर पहुंचा और मनोज मित्तल को एक चिट्ठी दी। इसके बाद दूसरे साइड से बाइक पर आए तीन युवकों ने लगातार चार-पांच फायर किए।

सभी गोली काउंटर के सामने लगे शीशे पर लगी। वारदात के बाद पांचों युवक अलग अलग रास्ते से फरार हो गए। दुकान और गोदाम में काम कर रहे नौकर ने तुरंत मालिक के स्वजन को इसकी सूचना दी। नौकर दुकान बढ़ाने की तैयारी में थे। एक मजदूर दुकान में था और शेष गोदाम में थे।

दुकान के बाहर गार्ड की ड्यूटी लगाई थाना प्रभारी गुलशन कुमार ने बताया कि दुकान के बाहर गार्ड की ड्यूटी लगा दी है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। वहीं, डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया की गुड़मंडी में दुकानदार पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। रंगदारी मांगने वाले दोनों बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए है। बदमाशों की गिरफ़्तारी के लिए तीनों सीआइए, एएनसी सहित थाना और चौकी पुलिस की टीम लगाई है।