12 साल की नाबालिग अपने नौ साल के भाई के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, घर से निकले थे दादी से मिलने

Panipat News पानीपत में 12 साल की नाबालिग और उसका नौ साल का भाई संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। दोनों पिता के पीछे से उतर प्रदेश के बहराइच जिले के गांव भिरवा में दादी के पास जाने के लिए निकल गए। लेकिन न तो अभी तक दादी के पास पहुंचे और न वापस पिता के पास। बेटे व बेटी के लापता होने के बाद से पिता परेशान है।

12 साल की नाबालिग अपने नौ साल के भाई के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

पानीपत, जागरण संवाददाता: शहर की ईदगाह कालोनी से 12 साल की नाबालिग लड़की अपने नौ साल के भाई के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। दोनों पिता के पीछे से उतर प्रदेश के बहराइच जिले के गांव भिरवा में दादी के पास जाने के लिए निकल गए। लेकिन न तो अभी तक दादी के पास पहुंचे और न वापस पिता के पास। बेटे व बेटी के लापता होने के बाद से पिता परेशान है। जिसकी शिकायत उसने माडल टाउन थाना पुलिस को दी है। करीब आठ साल पहले हो गया था पत्‍नी का निधन पिता बच्चू लाल उर्फ राजू ने पुलिस शिकायत में बताया कि वह उतर प्रदेश के बहराइच जिले के गांव भिरवा का रहने वाला है। हाल में ईदगाह कालोनी में गौरीशंकर मंदिर के पास किराये पर रहता है। उसने बताया कि उसके पांच बेटे व एक बेटी है। करीब आठ साल पहले पत्नी का निधन हो गया था। इकलौती बेटी प्रिया की उम्र 12 साल है। जबकि चौथे नंबर का बेटा विशाल नौ साल का है। ये दोनों अपनी दादी के पास गांव में रहते थे। दोनों बच्‍चे निकले दादी से मिलने मई माह में वो भी गांव गया था और 29 जून को बेटे व बेटी को अपने साथ पानीपत ले आया था। बच्चू लाल ने बताया कि मन नहीं लगने पर एक जुलाई को दोनों बच्चे दादी से मिलने के लिए घर से सुबह छह बजे के करीब भाग गए थे। वो किसी तरह से संजय चौंक से ढूंढकर उन्हें वापस ले आया था। इसके बाद बच्चे कह रहे थे कि हमारा यहां मन नहीं लग रहा है। हमें दादी के पास ले चलो। हम यहां नहीं रहेंगे। अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज अगर हमें दादी के पास नहीं भेजोगे तो हम भाग जाएंगे। बच्चू लाल ने बताया कि उसी दिन दोपहर बाद साढ़े तीन बजे के करीब दोनों बच्चे प्रिया और विशाल घर से निकल गए। उसने दोनों बच्चों को आस पास की कालोनी, शहर व रिश्तेदारी में तलाश की, पर कोई पता नहीं चल पाया है। उसने पुलिस से लापता बच्चों को ढूंढ निकालने की गुहार लगाई है। वहीं, पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

