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    पिता की मौत के बाद मां ने छोड़ा, पानीपत में 10 साल का मासूम हुआ बेसहारा; ताऊ ने कहा- बीमार हूं, देखभाल नहीं कर सकता

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:21 AM (IST)

    पिता की मौत और मां के छोड़ जाने के बाद पानीपत में 10 वर्षीय मासूम बेसहारा हो गया, जिसके बाद जिला बाल कल्याण समिति ने उसे संरक्षण में लिया। ...और पढ़ें

    यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

    यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

    HighLights

    1. पिता की मौत के बाद मां ने बच्चे को छोड़ा

    2. 10 वर्षीय मासूम को जिला बाल कल्याण समिति ने लिया संरक्षण में

    3. बच्चे की 20 एकड़ जमीन पर परिवार का विवाद

    जागरण संवाददाता, पानीपत। मां-बाप की अंगुली पकड़कर चलने की उम्र में 10 साल का मासूम अपनों के बीच ही बेसहारा हो गया। वर्ष 2022 में पिता की मौत के बाद मां उसे छोड़कर चली गई। बच्चे के ताऊ ने कहा कि मैं बीमार रहता हूं, भतीजे की देखभाल करने में असमर्थ हूं।

    इसलिए जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को संरक्षण देने की मांग की। अब बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी समिति उठाएगी। समिति ने बच्चे को सोमवार को अपने संरक्षण मे ले लिया है।

    मामला सिर्फ बच्चे के बेसहारा होने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी संपत्ति को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। ताऊ ने आरोप लगाया है कि परिवार के कुछ लोगों की नजर उसके भतीजे की करीब 20 एकड़ जमीन पर है। इसे हड़पने की कोशिश की जा रही है।

     