पानीपत में छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद, 60 हजार जुर्माना

जागारण संवाददाता, पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने 8वीं कक्षा की छात्रा को शादी का झांसा देकर अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

उप जिला न्यायवादी मुकेश रंगा ने बताया कि 26 फरवरी 2023 को तहसील कैंप थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी सहेली के घर जाने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर की जांच की, जिससे लोकेशन उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मिली।