पानीपत जंक्शन पर टला बड़ा हादसा, चंडीगढ़-दिल्ली ट्रेन के इंजन में शॉर्ट सर्किट से निकला धुआं; 1.5 घंटे खड़ी रही ट्रेन

जागरण संवाददाता, पानीपत। चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर नई कोच लेकर जा रही ट्रेन के इंजन में रविवार सुबह 8 बजे अचानक शार्ट सर्किट होने से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देख लोको पायलट ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और इंजन की जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इंजन में सर्किट के कारण धुआं निकला था। स्थिति गंभीर नहीं होने की पुष्टि के बाद रेलवे अधिकारियों और यात्रियों ने राहत की सांस ली। रेलवे की तकनीकी टीम ने इंजन की जांच की तो इंजन में तकनीकी खराबी होने से फेल हो गया।