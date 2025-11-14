पानीपत में लोन ऑफिस में घुसकर चाकू से हमला, तीन युवक घायल
पानीपत में दिलावर चौक स्थित एक लोन ऑफिस में दो युवकों ने चाकू से हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया। राजनगर निवासी अजय के ऑफिस में मोहित शर्मा और सुमित मलिक ने गाली-गलौज के बाद चाकू से हमला किया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद की बात सामने आई है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। सिटी थाना क्षेत्र के दिलावर चौक स्थित लोन ब्रोकर के आफिस में घुसकर दो युवकों ने चाकू से हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो की हालत गंभीर है।
राजनगर निवासी अजय ने बताया कि वह जीटी रोड पर लोन ब्रोकर आफिस चलाता है। वीरवार शाम करीब पांच बजे वह साथी अजीत व एक अन्य दोस्त के साथ आफिस पर था। इस दौरान काबड़ी निवासी मोहित शर्मा अपने दोस्त बुआना निवासी सुमित मलिक के साथ उनके आफिस आकर गाली-गलौज करने लगा।
जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने चाकू निकालकर उसपर अजीत पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। हमले में वह तीनों घायल हो गए। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।
थाना सिटी प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद की बात सामने आई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।