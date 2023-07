Haryana Crime: हिस्ट्रीशीटर राकेश के नाम पर करते थे वसूली, पुलिस ने जाल बिछाकर किए दो गुर्गे गिरफ्तार

Haryana Crime आरोपितों की पहचान धूप सिंह नगर के आदेश और भारत नगर के नवनीत के रुप में हुई। आरोपितों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया। वहां से आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। सीआइए वन प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि आठ नवम्बर 2022 पीड़ित कारोबारी ने इस संदर्भ में शिकायत की थी।

Haryana Crime: हिस्ट्रीशीटर राकेश के नाम पर करते थे वसूली

