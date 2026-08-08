हरियाणा के 12 जिलों में जमकर बरसे मेघ, रोहतक में प्लॉट में भरे पानी में डूबा बच्चा; फरीदाबाद में करंट लगने से दो की मौत 

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही सावन की झड़ी लग गई है। वर्षा के कारण जलभराव व अन्य हादसों ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जिलों में वर्षा हुई है।

इनमें पांच जिलों रोहतक (115 मिमी, महम 144 मिमी), भिवानी (115 मिमी), चरखी दादरी (130 मिमी), झज्जर (126.8 मिमी) और गुरुग्राम में (115.5 मिमी) मूसलधार वर्षा हुई है। रोहतक की राजीव कॉलोनी में वर्षा के पानी से भरे प्लाट में डूबने से आठ वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। फरीदाबाद में अलग-अलग जगह करंट की चपेट में आने से डिलीवरी बॉय समेत दो युवकों की मौत हो गई।