हरियाणा में बच्चों की सुरक्षा पर फोकस, 15 जिलों में स्कूलों से हटेंगे हाई-टेंशन तार

जागरण संवाददाता, पानीपत। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के परिसरों और छतों से गुजर रहे हाई-टेंशन बिजली के तारों को हटाने के मामले में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सख्ती दिखाई है।

हरियाणा मानव अधिकार आयोग में लंबित मामले की आगामी सुनवाई से पहले माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक कार्यालय ने प्रदेश के 15 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उत्तर-दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा अब तक हटाई या स्थानांतरित की जा रही लाइनों की ताजा स्थिति स्पष्ट टिप्पणी के साथ मांगी है।

अधिकारियों को शुक्रवार तक का अल्टीमेटम दिया है। शिक्षा विभाग के उप-अधीक्षक की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में चेतावनी दी गई है कि एक अक्टूबर को मानव अधिकार आयोग में इस मामले की अगली सुनवाई तय है। इन 15 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश: निदेशालय के इस आदेश के दायरे में राज्य के 15 जिले शामिल हैं। इनमें अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, मेवात (नूंह), पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और यमुनानगर के डीईओ को अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

ये हैं दावे और ताजा स्थिति उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम: क्षेत्राधिकार में आते 20 स्कूल परिसरों से हाई-टेंशन लाइनों को हटाने या ऊंचाई बढ़ाने का कार्य करने का दावा किया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम: भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, जींद, पलवल, रेवाड़ी और चरखी दादरी के विभिन्न स्कूलों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी और 11 केवी की लाइनों को स्थानांतरित किए जाने की पुष्टि की है।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: प्रसारण निगम के अंतर्गत आने वाली छह प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनों (जो करनाल, चरखी दादरी, हिसार, जींद और झज्जर के स्कूलों व संस्थानों से संबंधित हैं) पर काम प्रक्रियाधीन है।