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    हरियाणा में मानसून के कमजोर पड़ने से 9 प्रतिशत कम हुई बारिश, यमुनानगर में नदियां उफनीं; कई जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:36 AM (IST)

    हरियाणा में इस मानसून सत्र में सामान्य से 9% कम वर्षा हुई है, जिससे यमुनानगर में नदियां उफान पर हैं और जींद में जलभराव हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों ...और पढ़ें

    हरियाणा में वर्षा का यलो अलर्ट। फाइल फोटो

    हरियाणा में वर्षा का यलो अलर्ट। फाइल फोटो

    HighLights

    1. हरियाणा में मानसून 9% कम, सामान्य से पीछे वर्षा।

    2. यमुनानगर में सोम-पथराला नदियां उफनीं, जींद में जलभराव।

    3. छह जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट, 14 अगस्त से बढ़ेगी।

    जागरण टीम, हिसार/पानीपत। हरियाणा में मानसून सक्रिय होने के बावजूद इस सत्र में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से पीछे है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक जून से 11 अगस्त तक प्रदेश में 237.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है और सामान्य आंकड़ा 261.4 मिलीमीटर है। यानी प्रदेश में 23.7 मिलीमीटर और नौ प्रतिशत वर्षा कम हुई है।

    हालांकि पिछले दिनों हुई वर्षा से कई क्षेत्रों में फसलों को लाभ मिला है, वहीं तेज वर्षा वाले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी है।

    यमुनानगर में शिवालिक की बरसाती नदियां उफान पर आ गईं। जींद के जुलाना क्षेत्र में हजारों एकड़ फसल में पानी भर गया। दूसरी ओर कई जिलों में बादल छाए रहने के बावजूद वर्षा नहीं हुई। बुधवार को भी कई जिलों में वर्षा के आसार हैं। कुरुक्षेत्र में दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई।

    बुधवार को छह जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी

    मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को पंचकूला, जींद, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और सोनीपत के लिए यलो अलर्ट है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में वर्षा के आसार हैं। 14 अगस्त से वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है।

    पथराला नदी में पानी का स्तर 6,120 क्यूसेक रहा यमुनानगर में दो दिन से हो रही तेज वर्षा के बाद सोम और पथराला नदी में पानी बढ़ गया। मंगलवार को सोम में 21,240 क्यूसेक पानी दर्ज हुआ, जबकि उसकी क्षमता करीब 10 हजार क्यूसेक है। पथराला में 6,120 क्यूसेक पानी रहा। हथनीकुंड बैराज पर यमुना का बहाव सामान्य से कम रहा।

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