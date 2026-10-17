स्वीडन से CM नायब ने किया पानीपत DC को फोन, मंडी में बारिश से भीगे धान का लिया संज्ञान; अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पानीपत। बारिश से अनाज मंडी में धान भीगने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संज्ञान लिया है। स्वीडन से उन्होंने जिला उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ को फोन कर मतलौडा अनाज मंडी के हालात की जानकारी ली।

इसके बाद शुक्रवार को डीसी ने मंडी में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिली और जनरेटर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। खामियों पर मंडी सचिव और मार्केट कमेटी के एक्सईएन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।

वीरवार को हुई बारिश से मंडी में बिक्री के लिए आई 1509 और पीआर किस्म की धान प्रभावित हुई। सड़क पर रखी आठ से दस ढेरियों को अधिक नुकसान होने की आशंका है। कुछ धान पानी के साथ बहकर बिखर गई।

जबकि खुले में रखे सरकारी खरीद के करीब 30 से 40 हजार कट्टे भी बारिश की चपेट में आए। डीसी ने कहा कि किसानों की फसल को नुकसान से बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के साथ ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होगी।

ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी उधर, देवी मंदिर से बरसत रोड तक निर्माणाधीन नाले में बच्चे के गिरने की घटना के बाद नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। जेई के निलंबन के बाद अब डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने ठेकेदार देवीराम को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।