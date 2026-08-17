पानीपत में पिता बना हैवान, सौतेली बेटी के साथ किया दुष्कर्म; बच्ची ने Video बनाकर किया घिनौनी हरकत का राजफाश

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के एक क्षेत्र में सौतेले पिता पर 11 वर्षीय बेटी से करीब एक साल तक दुष्कर्म का आरोप लगा है। किसी को बताने पर मां और आठ वर्षीय भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। 12 अगस्त की रात मां के घर लौटने पर बच्ची डरी-सहमी मिली।

उसने रोते हुए अपनी बुआ को पूरी बात बताई। बच्ची ने बताया कि आरोपित घर में किसी के न होने पर उसके साथ गलत काम करता था। विरोध पर मारपीट करता और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।

बच्ची ने हिम्मत जुटाकर पड़ोस में रहने वाले रिश्ते में भाई का फोन लिया और आरोपित की करतूत का वीडियो रिकार्ड कर बुआ को दिखाया। वीडियो सामने आने के बाद मां को घटना का पता चला। पुलिस ने सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

महिला ने पुलिस शिकायत में बताया कि उसकी पहली शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। उससे उसके दो बच्चे हैं। पति से विवाद के बाद उसने अहसान नामक व्यक्ति से निकाह किया था। करीब दो साल वह दोनों बच्चों के साथ आरोपित के साथ किराये के मकान में रह रही थी।