Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पानीपत में पिता बना हैवान, सौतेली बेटी के साथ किया दुष्कर्म; बच्ची ने Video बनाकर किया घिनौनी हरकत का राजफाश

By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:18 PM (IST)

पानीपत में एक सौतेले पिता पर अपनी 11 वर्षीय बेटी से करीब एक साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बच्ची ने हिम्मत कर वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी बुआ को दिखाया।

11 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का आरोप, सौतेला पिता गिरफ्तार।

11 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का आरोप, सौतेला पिता गिरफ्तार।

HighLights

  1. पानीपत में सौतेले पिता पर दुष्कर्म का आरोप

  2. बच्ची ने वीडियो बनाकर बुआ को दिखाई घटना

  3. आरोपी सौतेला पिता पुलिस द्वारा गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के एक क्षेत्र में सौतेले पिता पर 11 वर्षीय बेटी से करीब एक साल तक दुष्कर्म का आरोप लगा है। किसी को बताने पर मां और आठ वर्षीय भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। 12 अगस्त की रात मां के घर लौटने पर बच्ची डरी-सहमी मिली।

उसने रोते हुए अपनी बुआ को पूरी बात बताई। बच्ची ने बताया कि आरोपित घर में किसी के न होने पर उसके साथ गलत काम करता था। विरोध पर मारपीट करता और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।

बच्ची ने हिम्मत जुटाकर पड़ोस में रहने वाले रिश्ते में भाई का फोन लिया और आरोपित की करतूत का वीडियो रिकार्ड कर बुआ को दिखाया। वीडियो सामने आने के बाद मां को घटना का पता चला। पुलिस ने सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

महिला ने पुलिस शिकायत में बताया कि उसकी पहली शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। उससे उसके दो बच्चे हैं। पति से विवाद के बाद उसने अहसान नामक व्यक्ति से निकाह किया था। करीब दो साल वह दोनों बच्चों के साथ आरोपित के साथ किराये के मकान में रह रही थी।

पहले पति की करीब छह माह पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने आरोपित को पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।