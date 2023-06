Panipat Crime News: कनाडा में रहने वाला भतीजा बताकर किसान के साथ किया धोखा, ऑनलाइन ठगे 10 लाख रुपये

Panipat News हरियाणा में पानीपत के शेरा गांव के एक किसान से ऑनलाइन 10 लाख रुपये ठग लिए गए। ठग ने कनाडा में रहने वाला भतीजा बताकर पीड़ित को बातों में फंसाया और नकदी अपने खाते में डलवा ली। किसान के साथ दो बार ठगी की गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कनाडा में रहने वाला भतीजा बताकर किसान के साथ किया धोखा

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा में पानीपत के शेरा गांव के एक किसान से आनलाइन 10 लाख रुपये ठग लिए। ठग ने कनाडा में रहने वाला भतीजा बताकर पीड़ित को बातों में फंसाया और नकदी अपने खाते में डलवा ली। शेरा गांव के किसान रमेश चंद्र ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका भतीजा स्वास्तिक कनाडा में रहता है। ठग ने खुद को स्वास्तिक बताकर उसे कॉल कर कहा कि चाचा उसने 10 लाख रुपये एजेंट को देने हैं। इसलिए, पैसे पहुंचा दें और वह कुछ दिनों के बाद वापस आपके खाते में एक-दो दिन में रुपये डलवा देगा। किसान के संग इमोशनल ड्रामा कर की ठगी ये रुपये एजेंट के खाते में ट्रांसफर करवा देना। इसके बाद एक युवक ने फोन किया कि उसकी दादी बीमार है। स्वास्तिक ने आपके खाते में रुपये डलवाए हैं। आप मेरे खाते में रुपये भेज दें। ठग ने उसे बैंकों के तीन खाते नंबर दिए। उसने बताए गए खातों में रुपये डलवा दिए। इसके बाद उसे पता चला कि पहले जिस युवक ने कॉल की थी वे स्वास्तिक नहीं था।। बाद में जिस युवक ने कॉल की थी वे भी स्वास्तिक का दोस्त नहीं था। उसके साथ ठगी की गई है। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज करके ठगों की तलाश शुरू कर दी है। पहले भी हो चुकी हैं ठगी की घटनाएं साइबर ठग पहले भी रिश्तेदार, दोस्त व परिचित बताकर लोगों के साथ ठगी की घटनाएं कर रहे हैं। सेक्टर-18 की दर्शना को ठग ने कनाडा में रहने वाला उसका जानकर बताया और 17.50 लाख रुपये की ठगी कर ली। इसी तरह से चंदौली गांव के किसान से पांच लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ठगों को को पकड़ नहीं पाई है।

